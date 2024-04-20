Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı: Operasyon 5 saat sürdü

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Hasan Can Kaya sevenlerini korkuttu...
Konuşanlar programının sunucusu ünlü komedyen Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken düştü.
Ameliyatı 5 saat sürdü
Düşmenin etkisiyle omzundan yaralanan Hasan Can Kaya, artan ağrılarının üzerine hastaneye kaldırıldı.
Omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Kaya acil ameliyata alınırken, operasyon 5 saat sürdü.
Hastanede istirahat edecek
Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaya, birkaç gün hastanede müşahede altında olacak.
Turnesi ertelendi
Son olarak ünlü komedyen 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
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