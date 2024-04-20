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Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı: Operasyon 5 saat sürdü

Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı: Operasyon 5 saat sürdü Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol oynarken düşerek omzunu kırdığını ve kaldırıldığı hastenede 5 saatlik bir ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.