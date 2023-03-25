Hasan Cemal HDP'den vekil adayı oldu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın milletvekilliği teklifini kabul eden gazeteci Hasan Cemal HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime girecek.

Haber Merkezi

Türkiye 14 seçimine hazırlanıyor.

Resmi süreçte partiler milletvekilliği için başvurularını alıyor.

Kimi partiler ise kamuoyunda tanınan isimlere vekillik adaylığı için teklifte bulunuyor.

Bu kapsamda PKK'nın siyasi uzantısı HDP de kendisine yakın isimlere teklif götürdü.

Buldan teklif etti, Cemal kabul etti

O isimlerden biri de, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'dan diğer teröristler Cemil Bıyık'tan Murat Karayılan'a kadar sık sık PKK kamplarına katılarak teröristlerle görüşen gazeteci Hasan Cemal oldu.

Cemal'e teklifi HDP Eş Genel Başkanı Pervin buldan götürdü. Cemal, Buldan'ın teklifini kabul ederek HDP saflarına katıldı.

Yan yana fotoğraf çektirmediği terörist yok

Cemal, HDP'nin kapatma davası nedeniyle paravan olarak kullandığı Yeşil Sol Parti'den seçimlere girecek.

Hasan Cemal'in bu adaylığı ile Kandil ve muhtelif PKK kamplarında terörist elebaşları ile çekilen boy boy fotoğrafları akıllara getirdi.

Hendek önünde poz

Cemal sık sık PKK'lılarla yaptığı röportajlar kadar köşe yazılarında PKK'lı teröristleri savunması ile de tanınıyor.

Özellikle 2015'deki hendek olaylarında yazdığı yazılar ve bölgeye giderek PKK'lı teröristlerin kurduğu bariyer ve hendekler önünde poz veren Cemal büyük tepki çekmişti.

Cemal gazetecilik hayatı boyunca PKK savunuculuğuna soyundu ve teröristleri övdü, operasyonlarda öldürülen PKK'lıların arkasından üzüldü.