Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaç yaşında, nereli?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polis memurunun silahlı saldırısında şehit oldu. Bu üzücü haberin ardından Hasan Cevher kimdir, kaç yaşında? soruları araştırıma konusu oldu.

Hakkari'de silahlı saldırıya uğrayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurkeni, katil zanlısı polis memuru gözaltına alındı.

Bu üzücü haberin ardından Hasan Cevher kimdir, kaç yaşında, nereli soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Hasan Cevher kimdir? İşte Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in biyografisi....

HASAN CEVHER KİMDİR?

Hakkari Çevik Kuvvetten sorumlu olan Hasan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017 tarihinde Hakkari'ye atandı.

2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası olan Cevher, Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcısı olarak görev yapıyordu.

Edinilen son bilgiye göre, Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı.

2017 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Hakkari'ye atanan Cevher, silahlı saldırının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.