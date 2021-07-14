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- Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru tutuklandı
Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru tutuklandı
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i makamında şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu, cezaevine gönderildi.
- DHA
- 14.07.2021 - 17:07
- Güncelleme : 14.07.2021 - 17:37
Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun, bir kadın komiseri taciz ettiği gerekçesiyle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher tutanak tutmuştu.
Olay üzerine kin besleyen Nasuh Çulcu, Hasan Cevher'e yemekhanede olduğu esnada silahlı saldırıda bulunmuştu.
Başından ve omzundan yaralanan Cevher kaldırıldığı hastanede şehit düşerken, kaçmaya çalışan Çulcu ise ayağından vurularak yakalanmıştı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Çulcu, taburcu edildikten sonra bugün adiliyeye sevk edildi.
Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne konuldu.