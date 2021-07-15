Hasan Cevher'i şehit eden polis memurunun ifadesi ortaya çıktı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memurun Nasuh Çulcu'nun savcılıktaki açıklamalarına ulaşıldı.

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, yemekhanede olduğu sırada Hasan Cevher'e silahlı saldırıda bulunmuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜ YEMEK YERKEN VURMUŞTU

Emniyet müdürü Cevher'i polis evindeki yemekhanede yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan polis memuru Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.

polis memuru Nasuh Çulcu, savcılıkta verdiği ifadede, olay anında kendini kaybettiğini, öldürme amacıyla ateş etmediğini söyledi.

"O KIZI ŞİKAYET EDECEĞİM"

Çulcu, ifadesinde, hakkında bir kadın komiseri rahatsız ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırma kararı verildiğini anlattı. Çulcu, bu durumu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile görüştüğünü, kendisine "Ben istifa edeceğim ve o kızı da şikayet edeceğim" dediğini kaydetti.

OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile tartıştığını, kendisine hakaret ettiğini ileri süren Çulcu, polis evinden ayrıldıktan sonra açığa alındığını öğrenince silahını alıp olay yerine geri döndüğünü söyledi.

Yemekhanede tek başına oturan Cevher'in yanına giderek elindeki silahla ateş ettiğini anlatan Çulcu, "Kendimi kaybetmiştim. Öldürme amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum" diye savunma yaptı.

"ONU BULAMADIM"

Olaydan sonra elindeki tabancayla söz konusu kadın komiseri aradığını belirten Çulcu, "Karşıma çıkanlara 'kendimi de kendisini de vuracağım' dedim. Ancak onu bulamadım" dedi.

Çulcu, Polisevinden çıkarken, dışarıda bekleyen polislerce bacağından vurulduğunu sözlerine ekledi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çulcu, cezaevine konuldu.