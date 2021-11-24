Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendi

Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendi

42. Hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğu için Sakarya'ya uğurlandı.

Bir süredir Ankara'da tedavi gören eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

87 yaşında hayata gözlerini yuman Güneş için bugün Meclis bahçesinde tören yapıldı.

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Güneş'in cenazesi, yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Ali Paşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karapürçek Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendi ViDEO