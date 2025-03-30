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Haber Merkezi

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri cezaevinde...

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kapsamda Trabzon'da İmamoğlu alesiyle birlikte geçirdi.

Cevizli Köyü'nde, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve diğer aile fertleri ile görüşen Özel, burada açıklamalarda bulundu.

BABA İMAMOĞLU'NUN KORKUNÇ BEDDUASI

Köydeki bu programa ise baba Hasan İmamoğlu'nun bedduaları damga vurdu.

Oğluyla ayrı geçirdiği ilk bayram olduğunu belirten Hasan İmamoğlu, "Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık" diyerek üzgün olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu'nun "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin." şeklindeki bedduası ise gündeme damga vurdu.

BEDDUAYA TEPKİ YAĞDI

Akıllara durgunluk verecek seviyede zalimce bulunan bu sözler başta sosyal medya olmak üzere Türkiye'de gündem oldu.

Baba İmamoğlu'nun bu sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.