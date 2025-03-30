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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, oğluyla ayrı geçirdiği ilk bayram olduğunu belirterek, "Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık. Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" ifadelerini kullandı.

Akıllara durgunluk verecek seviyede zalimce bulunan bu bedduaya tepki yağdı.

YAHUDİ BEDDUASI ÇIKTI

Hasan İmamoğlu'nun ifadelerinin Yahudi bedduasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

İşte o beddua:

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