Hasan Kaval istifa etti

Online sınav sırasında porno izlediği söylenen Prof. Hasan Kaval, Atılım Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti.

Atılım Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Hasan Kaval, online sınav sırasında ekranını öğrencileriyle paylaştı. Bu sırada ekranda pornografik görüntülerin olduğu öğrenciler tarafından kameraya kaydedildi.

"NETFLİX YA"

Skandalın patlak vermesi üzerine yaşananları "Ya hayır porno falan değil ya, porno değil ya. Nereden çıktı porno. Hayır porno değil ya, kim diyor porno. Netflix ya.." diyerek savunan Hasan Kaval, tepkilerin önünü alamadı.

İSTİFASINI VERDİ

Prof. Hasan Kaval'ın Atılım Üniversitesi'ndeki görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Online sınav sırasında porno izleyen profesör VİDEO