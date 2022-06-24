Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin yeni temsilcisi oldu

Bugün Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanan Mahmut Ustaosmanoğlu yerine İsmailağa Cemaati'nin başına Hasan Kılıç'ın geçeceği açıklandı.

İsmailağa Cemaati'nin lideri olarak tanınan İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, bugün Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

93 yaşında ebediyete intikal eden Ustaosmanoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun verdiği bilgilere göre; babasının vasiyeti üzerine cemaatin başına Hasan Kılıç'ın geçeceği öğrenildi.

"Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum"

Ahmet Ustaosmanoğlu'nun cenazede yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum. Allah hepinizden razı olsun."





Hasan Kılıç kimdir?

1930'da Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen Hasan Kılıç, çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçirdi. Hayatının bir döneminde Bursa'da bulunan Hasan Kılıç, küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı. Nur Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirmektedir.