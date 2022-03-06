Prof. Dr. Hasan Köni, Habertürk'te katıldığı yayında Türk erkeklerinin Ukraynalıları mültecileri beklediğini fakat onların Avrupa'ya gittiğini ifade eden sözleriyle tepki çekti.

Dünyanın gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı var.

Türk televizyonlarında da savaşın ilk gününden itibaren bu konu ele alınıyor.

Habertürk'te Hülya Hökenek de savaş özel yayınında konuklarıyla devam eden savaşın farklı yönlerini değerlendiriyor.

Hökenek'in konuklarından biri de Prof. Dr. Hasan Köni oldu.

Hökenek, konuğuna savaşla birlikte 1 buçuk milyona ulaşan Ukraynalı mülteci sayısını ve bu sayının nerelere varacağını sordu.

Hasan Köni'nin Ukraynalı mültecilere yönelik skandal sözleri VİDEO

"TÜRK ERKEKLERİ BEKLİYOR AMA AVRUPA'YA GİDİYORLAR"

Köni ise bu soruya skandal bir cevap vererek tepki çekti.

Ukraynalı mülteci sayısının daha da artacağını söyleyen Köni, "Tabii daha da artacak. Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyorlar ama maalesef Avrupa'ya gidiyor. Bu da bir başka konu. Onu edebiyat olarak söylüyorum tabii ama bu gittikçe de artıyor." diye konuştu.

Köni'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.