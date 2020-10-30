Hasan Mezarcı: Karikatürlerimin yapılmasına tepki göstermiyorum

Fransa'da Hz.Muhammed karikatürlerinin yayınlamasıyla ilgili yorumda bulunan Mezarcı, "Peygamber karikatürüne izin verdi diye, Avrupa'ya savaş ilan edercesine tepki gösterdi.

Fransız Charlie Hebdo karikatür dergisinin Hz.Muhammed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karikatürlerini yayınlaması sonrası başta Türkiye olmak üzere birçok İslam ülkesinden Fransa'ya karşı tepkiler yükselmişti.

Söz konusu karikatürlerle ilgili tepkiler gelmeye devam ederken, kendisini “İsla Mesih” ilan eden Eski Milletvekili Hasan Mezarcı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEN Kİ İSA MESİH'İM KARİKATÜRLERİMİN YAPILMASINA TEPKİ GÖSTERMİYORUM"

Mezarcı, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben ki Îsâ Mesih'im, karikatürlerimin yapılmasına tepki göstermiyorum. Alenen hakaret içerenlere yasal çerçevede tepki gösterebilirsiniz diyorum.

Peygamber karikatürüne izin verdi diye, Avrupaya savaş ilan edercesine tepki göstermek, peygamber sevgisi değil, siyasî provokasyondur" ifadelerini kullandı.

"İSA-MESİH'İN DE KARİKATÜRLERİ YAYINLANIYOR"

Mezarcı başka bir paylaşımında ise, "Avrupa'da yalnız Muhammed'in değil, İsa- Mesih'in de karikatürleri yayınlanıyor. Hakaret içeren karikatürlere tepki göstermek, doğal ve yasal bir haktır. Peygamber karikatürlerini, dinler arası çatışmaya döndürmek, hilal-haç kavgasına alet etmek; dindarlık değil, din sömürüsüdür" dedi.