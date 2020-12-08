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    Hasan Murat Mercan kimdir? Türkiye Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan kariyeri

    Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğine getirilen Hasan Murat Mercan, günün merak edilen isimleri arasına girdi. Hasan Murat Ercan kimdir, hayatı ve kariyeri..
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 16:59
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    Hasan Murat Mercan kimdir? Türkiye Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan kariyeri

    Tokyo Büyükelçisi olarak 2017 yılında göreve başlayan Hasan Murat Mercan'ın kariyeri, Washington Büyükelçisi olarak atanmasının ardından merak konusu haline oldu.

    Peki Hasan Murat Mercan kimdir? Kaç yaşında? İşte Hasan Murat Mercan'ın hayatı ve kariyeri..

    HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?

    Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

    Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesi'nde doçent oldu.

    Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.

     

    22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı.
    23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu.
    İleri düzeyde İngilizce ve Japonca bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    Hasan Murat Mercan 8 Aralık 2020 itibariyle Türkiye’nin Washington Büyükelçisi oldu.

    Hasan Murat Mercan kimdir? Türkiye Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan kariyeri #1

    Hasan Murat Mercan kimdir? Türkiye Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan kariyeri #2

    Hasan Murat Mercan kimdir? Türkiye Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan kariyeri #3

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