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- Hasan Murat Mercan kimdir? Türkiye Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan kariyeri
Hasan Murat Mercan kimdir? Türkiye Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan kariyeri
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 16:59
Tokyo Büyükelçisi olarak 2017 yılında göreve başlayan Hasan Murat Mercan'ın kariyeri, Washington Büyükelçisi olarak atanmasının ardından merak konusu haline oldu.
Peki Hasan Murat Mercan kimdir? Kaç yaşında? İşte Hasan Murat Mercan'ın hayatı ve kariyeri..
HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?
Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.
Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesi'nde doçent oldu.
Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.
Hasan Murat Mercan 8 Aralık 2020 itibariyle Türkiye’nin Washington Büyükelçisi oldu.