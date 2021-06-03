Hasan Saltık hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık yaşamını yitirdi.

Sanatçı Ferhat Tunç, Hasan Saltın'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Tunç paylaşımında, "Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık’ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun.'' ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saltık'ın vefat haberi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim.'' ifadelerine yer verdi.

HASAN SALTIK

1963'te Dersim'de dünyaya gelen Hasan Saltık, amcanının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalışmasının ardından 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu.

Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtları elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmaları 'Kalan Müzik' etiketi altında yayınladı.

Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'’dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayınladı.