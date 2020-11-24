Hasbelkader ne demek? TDK Hasbelkader kelime anlamı nedir?

Günlük hayatta sıkça karşılaşabileceğiniz kelimelerden biri olan Hasbelkader kelimesi nedir, ne anlama gelmektedir..

Son günlerde anlamı en çok merak edilen kelimelerden biri olan hasbelkader kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ‘Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen’ ve ‘Yazgıdan dolayı’ anlamlarına gelmektedir.

Arapça kökenli olan bu kelime, günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da eskilerin sıklıkla kullandığı, pek çok eserde karşılaşabileceğimiz bir kelimedir.

Arapça “hasep el kader” yani “kaderin hasebi” tamlamasından geliyor. Allah yazgısı, kişiye Allah tarafından ölçülüp biçilmiş durumdur “kader“. İçinde “ölçtü” anlamına gelen “kadara” fiili var.

“Hasbelkader“in diğer yarısı “hasep” ise “saydı, hesapladı” anlamındaki “hasaba” fiilinden geliyor. Bu bağlamda “hasep” hem “ölçü” hem de “sebep, gerekçe” anlamına gelmektedir.

HASBELKADER TDK SÖZLÜK ANLAMI

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, hasbelkader şeklinde yazıldığı ve birleşik olduğu ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan ayrı kelimeler şeklinde "hasbel kader" yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "hasbelkader"dir.

Hasbelkader sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen, yazgıdan dolayı" anlamlarına gelmektedir.