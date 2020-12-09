Hastanelerdeki servis ve yoğun bakım doluluk oranları paylaşıldı

Türkiye genelinde hastanelerdeki doluluk oranları açıklandı. Buna göre hastanelerdeki doluluk oranları İstanbul'da yüzde 68, Ankara'da yüzde 73, İzmir'de ise yüzde 77 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki koronavirüs salgını gündemine ilişkin açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Koca, açıklamalarının ardından bakanlığın hazırladığı tablolarla bazı şehirlerdeki hastanelerin doluluk ve yoğun bakım yoğunluk oranlarını paylaştı.

Tabloya göre tek tek değerlendirmelerde bulunan Koca şu ifadeleri kullandı;

İSTANBUL

Şehir bazında şu an özellikle hastanelerimizdeki doluluk oranlarını görmüş oluyoruz.

İstanbul vaka sayısının azaldığını ama hastane yükünün halen devam ettiğini, artış hızının düştüğünü söyleyebilirim. Yoğun bakım 68.2, solunum cihazı yüzde 40. 2

ANKARA

Ankara'da vaka sayısı düşmeye başladı. Hastane yükü halen devam ediyor. Burada yoğun bakım yüzde 73,5, servisteki doluluk oranı yüzde 57,7.

İZMİR

İzmir'de artış hızı devam ediyordu, son iki günden bu yana artışın düştüğünü, hastanelerimizdeki yükün önemli oranda artış hızı olduğunu söylemek istiyorum. Yoğun bakım oranı yüzde 77.6'ya çıkmış durumda.

HATAY

Hatay hasta vaka sayısının hastane yükünün artığı illerimizden birisi. Yoğun bakım yüzde 84.8, solunum cihazı yüzde 79,3.

ADANA

Adana vakanın son iki haftadan bu yana arttığı, artış hızının d üşmeye başladığı ilimiz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78, solunum cihazı yüzde 41.8

SAMSUN

Samsun hem vaka sayısının hem hastane yükünün artığı ilimiz. Yoğun bakım yüzde 80.8, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 60.7.

ANTALYA

Antalya hasta sayısının arttığı, hastane yükünün devam ettiği ilimiz, Yoğun bakım yüzde 68. 5.



MERSİN

Mersin vaka sayısının arttığı, hastane yükünün de arttığı bir ilimiz. Yoğun bakım yüzde 68,5.



Birçok ilimizde olduğu gibi bu illerimizde yoğun bakım yatak kapasitemizi bu dönemde ayrıca arttırdığımızı, bazı illerimizde ara yoğun bakım sayılarımızı da önemli oranda arttırdığımızı söylemek istiyorum.

Hastanelerdeki servis ve yoğun bakım doluluk oranları paylaşıldı VİDEO

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