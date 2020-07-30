Polisin sakin bir şekilde kimlik sormasına rağmen duruma itiraz eden Ekrem Dönmez, kimliğini vermeyince gözaltına alındı.

Hatay'da bayram öncesi güvenlik kontrolleri kapsamında polis ekipleri çeşitli mekanlarda kimlik kontrolü yaptı.

Polis ekiplerinin gittiği bir restoranda Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez de vardı.

Herkesin kimliğini kontrol eden polis ekipleri, Ekrem Dönmez'in yanına geldiğinde karşı bir tavırla karşı karşıya kaldı.

"YAZILI DAYANAK YOKSA GÖSTERMEM"

Dönmez, "Yazılı bir dayanak olmadan kimliğimi göstermiyorum. Kimliğimi soramazsınız. O yazıyı vermezseniz göstermem." dedi.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltı anları ViDEO

"KANUNSUZ İŞ YAPMAYIZ"

Bu sırada bir polis "Sizden rica ediyorum, biz kanunsuz iş yapmayız." diyerek sakin bir şekilde yeniden kimliği istedi.

Ekrem Dönmez yine kimlik vermeye karşı çıktı.

Polis ekipleri bunun üzerine Dönmez'i gözaltına aldı.

POLİSE TEHDİT

Ekrem Dönmez, "Sizi alacağım" diyen polise küstah bir şekilde "Men ederim" seni diye tehdit etti.