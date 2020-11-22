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    Hatay bugün de sessizliğe büründü

    Tüm Türkiye genelinde bugün yine saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay'da da caddeler sessizliğe büründü.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 21:49
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    Hatay bugün de sessizliğe büründü

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile tüm ülke genelinde saat 20.00'da başlamak üzere bugün saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

    Cumartesi gibi yasağın başladığı saat itibari ile Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

    KİMSELER ORTADA YOKTU

    Yasak sonrasında Hatay'ın Antakya, Samandağ ve Reyhanlı en işlek noktası olan bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.

    Hatay bügün de sessizliğe büründü- İZLE

    Hatay bugün de sessizliğe büründü #1

    Hatay bugün de sessizliğe büründü #2

    Hatay bugün de sessizliğe büründü #3

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