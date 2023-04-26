İHA

bölgesinde hummalı çalışmalar sürüyor.

Bu süreçte depremin izleri hızla silinmeye devam ederken kentlerde afet konutları yükseliyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bölgede, enkaza dönen şehirler de ayaklanmaya başladı.

Hatay'da Devlet Hastanesi temelleri atıldı

Depremden büyük zarar gören şehirlerden biri de oldu.

Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi için harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı.

Hatay, Defne Devlet Hastanesi'ne kavuşuyor: Hızla yükselmeye devam ediyor

700 işçi çalışıyor

Şimdilerde ise hastanenin inşasına büyük bir mücadele veriliyor.

Hızla yükselene devlet hastanesi; 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.

Hastane inşaatında 700 işçi çalışırken, 10 Mayıs 2023 tarihinde sonra açılışının gerçekleşeceği öğrenildi.

Hatay, Defne Devlet Hastanesi'ne kavuşuyor: Hızla yükselmeye devam ediyor
Hatay, Defne Devlet Hastanesi'ne kavuşuyor: Hızla yükselmeye devam ediyor
Hatay, Defne Devlet Hastanesi'ne kavuşuyor: Hızla yükselmeye devam ediyor
Hatay, Defne Devlet Hastanesi'ne kavuşuyor: Hızla yükselmeye devam ediyor