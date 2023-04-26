Hatay, Defne Devlet Hastanesi'ne kavuşuyor: Hızla yükselmeye devam ediyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen kentin yaraları sarılırken, vatandaşlara hizmet verecek olan Defne Devlet Hastanesi de zemin çalışmalarının ardından yükselmeye başladı.

İHA Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar sürüyor. Bu süreçte depremin izleri hızla silinmeye devam ederken kentlerde afet konutları yükseliyor. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bölgede, enkaza dönen şehirler de ayaklanmaya başladı. Hatay'da Devlet Hastanesi temelleri atıldı Depremden büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu. Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı. 700 işçi çalışıyor Şimdilerde ise hastanenin inşasına büyük bir mücadele veriliyor. Hızla yükselene devlet hastanesi; 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak. Hastane inşaatında 700 işçi çalışırken, 10 Mayıs 2023 tarihinde sonra açılışının gerçekleşeceği öğrenildi.