Hatay Valiliği: Afrin'de tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

Suriye'de Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet etti.

Hatay Valiliği'nden patlamayla ilgili bir açıklama yapıldı.

"13'Ü SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

Yapılan açıklamada patlamayla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin de yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Hatay Valiliği: Afrin'de tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti



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