Hatay Valisi Masatlı: Belediyenin sorumluluğundaki işleri de biz yaptık Gazeteci Adem Metan'ın yayınında Hatay'daki son durumu paylaşan Vali Mustafa Masatlı, belediyenin sorumluluğu altında bulunan işlerin valilik tarafından yapıldığını aktardı. Masatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla şehirde su sorununu çözüldüğünü kaydetti.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıl geçti....

Felaketten en çok etkilenen il ise Hatay oldu.

Hayalete dönen şehirlerde devlet tüm imkanlarıyla bölgenin ayağa kalkması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muhalefet sınıfta kaldı

Bu süreçte depremzedelerin dertleriyle hemhal olan hükümetin çalışmalarına karşılık aynı çaba muhalefetten gelmedi.

Çarpıtma sözlerle ve algılarla yapılan çalışmaları hedef alan muhalefet cephesinin elinde bulunan büyükşehir belediyeleri ise bu süreçte sınıfta kaldı.

Hatay'da temiz su sıkıntısı yaşandı

Özellikle CHP'li Lütfü Savaş'ın yönettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi deprem sürecinde vatandaşlara temiz su ihtiyaçları için yeterince faaliyette bulunmadı.

Vatandaşların yardımına hükümet koştu

Çoğu süreçte olduğu gibi bu süreçte de vatandaşların yardımına hükümet valilikler aracılığıyla ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucu Hatay'da temiz su sıkıntısı giderildi.

Vali Masatlı, Hatay'daki son durumu anlattı

Gazeteci Adem Metan, depremin 1'inci yılında Hatay'da son durumu aktardı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan son durumu öğrenen Metan, Vali Masatlı'ya şehirde yaşanan altyapı sıkıntılarını sordu.

"Belediyenin sorumluluğundaki işleri de biz yaptık"

Altyapı çalışmalarından Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğunu kaydeden Masatlı, ancak deprem döneminde belediyenin işlerini valiliklerin yaptığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız bizzat talimat verdi"

OHAL döneminin ardından sorunların çözülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat talimat verdiğini kaydeden Masatlı, 12 bin 800 binanın su sorunun giderildiğini kaydetti.

"Yaptığımız çalışmalarla biz altyapıyı belirli bir noktaya getirdik"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı açıklamalarında şunları söyledi:

Öncelikle altyapı büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan bir konu. Buna rağmen depremin ilk anlarından itibaren biz, bizzat bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmalarla biz altyapıyı belirli bir noktaya getirdik. OHAL döneminden sonra biz bu işlerden çekildik. Fakat Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla normal programın dışında örneğin şehir içi su şebekesiyle ilgili 130 milyon liralık bir ihale yaparak 941 sokakta 12 bin 800 binaya su götürdük normalde tüm bunlar belediyenin işidir.

"Bu normalde büyükşehir belediyesi tarafından yapılması gereken bir iş"