Hatay Valisi Rahmi Doğan duyurdu! Görevimden milletvekilliği için istifa ediyorum... Büyük felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da, Vali Rahmi Doğan görevinden istifa etti. Doğan, Sivas'tan milletvekili adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin izlerini silerken, bir yandan da 2023 seçimlerine hazırlanıyor. 48 bini aşkın vatandaşın can verdiği Hatay'ın Valisi Rahmi Doğan, "İstifa" ile gündeme geldi. Seçimlere 60 gün gibi kısa bir süre kalırken, Vali Doğan istifasını duyurdu. Rahmi Doğan'ın istifa sebebi ise "Sivas'tan milletvekili adayı olmak" şeklinde açıklandı. "Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım" Doğan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan 'aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım."