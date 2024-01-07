Hatay yükseliyor, yaralar sarılıyor: Depremzedeler gelecekten umutlu Kahramanmaraşlı depremlerde en fazla hasarı alan Hatay'da inşa çalışmaları sürerken depremzedeler, sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden 11 aya yakın zaman geçti...

Kahramanmaraşlı depremlerde en fazla hasarı alan Hatay Antakya'da ise çalışmalar devam ediyor.

Memleketlerine geri dönen depremzedeler hem enkazların tamamen kaldırılması hem de konutların yapımının hızla sürmesinden dolayı memnun.

İl genelinde devam eden 32 bin 314 konutun teslimine yılbaşı itibarıyla başlanacak ve Şubat ayı sonuna kadar 6 bin 416 konut teslim edilecek.

Öte yandan, Hatay’da 2 bin 650 köy evinin inşaatı devam ediyor ve 37 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

"Eski günlere döneceğiz"

Depremde 2 evinin yıkıldığını ve memleketinin eski günlere döneceğinden umutlu olduğunu söyleyen Sabri Yılmaz, "2 tane dairem vardı ikisi de yıkıldı ama umutluyuz. İzmir’den memleketimize geldik. İnşallah her şey düzelecek. Umutlu olmasak Hatay’a geri dönmezdik. İnşallah eski günlere döneceğiz" dedi.

"Memleketimizden başka bir yerde yapamıyoruz"

Memleketinden başka bir yerde yaşayamadığını belirten Aynur Yılmaz, "Doğma büyüme Antakyalıyım. Depremde feci şeyler yaşadık. Deprem değil sanki bir felaket yaşadık. Gelecekten umutluyum. Başka şehirde yapamıyoruz. Memleketimizden başka bir yerde hiçbir şekilde yapamıyoruz. Bakıyoruz, geziyoruz. Haftada bir gelip geziyorum, inşallah her şey güzel olacak" dedi.

"Devletimiz çok güzel olanaklar sundu"

Deprem sonrası kurulan konteyner çarşıda esnaflık yapan Cahit Güler, Hatay Valiliği tarafından inşa edilen iş yerinde ayakta kalmaya çalıştığını ifade ederek, “Devletimiz çok güzel olanaklar sundu. Esnaflarımıza prefabrik iş yerleri verildi. Bunların sayesinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Her şey güzel olacak inşallah. Depremde 11 ay geride kaldı, bu yapılan iş yerleri ve evler bizi ümitlendirdi. Şehrin yeniden oluşması bizi umutlandırıyor” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)