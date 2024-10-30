Hatay'da 10 bin 335 deprem konutundan 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı

AA

Türkiye, 6 Şubat 2023'teki depremlerle sarsıldı.

Deprem sonrası kentte evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Hatay'ın Dikmece Mahallesi'nde iki bölgede 8 etap halinde yapımı süren 10 bin 335 konuta ilişkin yeni gelişmeler kaydedildi.

3 BİN 830'UNUN İNŞAATI TAMAMLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dikmece Mahallesi'nde iki bölgede 8 etap halinde yapımı süren 10 bin 335 konuttan 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı.

Çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatıların da yer alacağı site şeklinde yapılan konutların inşasında 6 bin 49 işçi görev alıyor.

"BURASI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ KONUT ŞANTİYESİDİR"

Dikmece TOKİ şantiyesinden sorumlu inşaat mühendisi Ali Güzel, deprem konutlarının en kısa sürede teslim edileceğini belirtti.

Şantiyede 7 gün 24 saat çalışmaların sürdüğünü anlatan Güzel, "Burası Türkiye'nin en büyük ikinci konut şantiyesidir. Yer teslimlerimiz kısım kısım yapılmaktadır." ifadesinde bulundu.

Ayrıca Güzel, depremzedeler evlerine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.