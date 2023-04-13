Hatay'da 1200'e yakın kişiye mezar olan sitenin yapı denetim sorumlusu tutuklandı Hatay Antakya'da 1200 kişinin yaşamını yitirdiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 aydan fazla zaman geçti.

Felaket nedeniyle binlerce ev enkaz yığınına döndü, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Depremin derinden etkilediği şehirlerden biri de Hatay'dı.

1200 kişiye mezar olan site

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi olarak bilinen 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.