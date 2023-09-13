Hatay'da 13 katlı bina patlatma yöntemiyle yıkıldı Hatay'da 13 katlı binanın yıkımı kontrollü patlatma yöntemiyle geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de bulunduğu 13 katlı binanın yıkımı için kontrollü patlatma yöntemi uygulandı.

Binanın yıkımıyla ilgili polis geniş güvenlik önlemleri alırken yıkım alanındaki bir köpek de bölgeden uzaklaştırıldı.

Yüklenici firma da gerekli çalışmaları yaptıktan sonra patlatma gerçekleştirildi.

Vatandaşlar film gibi izledi

İskenderun'da ilki gerçekleştirilen kontrollü patlatma yöntemini izlemek isteyen vatandaşlar çevrede kalabalık oluşturdu.

Polisin anonslarla uyardığı vatandaşlar ısrarla bölgeden ayrılmayarak yıkım anını izledi.

İskenderun'un birçok noktasında duyulan patlama sesiyle dev bina saniyeler içerisinde yıkıldı.

Yıkımın ardından izleyenler toz bulutundan etkilenmemek için bölgeden hızla uzaklaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)