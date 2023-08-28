Hatay'da 16 katlı hasarlı rezidans dinamitle patlatıldı: O anlar kamerada Depremden önemli ölçüde etkilenen kentte bulunan devasa rezidansın 2. bloğu, ekiplerin çalışmasıyla dinamit kullanılarak yıkıldı.

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İHA

Türkiye, 7 aydır asrın felaketinin izlerini silmek için mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 kent yerle bir oldu.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşı canından etti...

Bu süreçte devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle çalışmalara başlandı. Hasarlı binalar yıkıldı, enkazın izi ortadan kaldırıldı.

Hatay yeniden inşa ediliyor

Bir çalışma da afetten önemli ölçüde etkilenen Hatay'da yürütülüyor. Kentte çok sayıdaki hasarlı bina, ekiplerin mücadelesi ile yıkılıyor.

Defne ilçesinde de depremde hasar gören yapıların yıkımları da hız kesmeden devam ediyor.

Devasa rezidans yerle bir oldu

Bölgede bulunan 16 katlı devasa rezidansın yıkımı da geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Rezidansın A bloğunun ardından B bloğu da ekiplerin başarılı çalışmasıyla dinamitle patlatılarak yıkıldı.

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

Devasa binanın yerle bir olduğu anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.