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    Hatay'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde tartıştığı oğlu M.T. (16) tarafından bıçaklanan Rimon T. (46), hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 15:00
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 15:08
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    Hatay'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

    Hatay'da Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda sürekli alkol alıp, çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığı öne sürülen Rimon T. ile oğlu M.T. evde tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., mutfaktan aldığı bıçakla babasını ağır yaraladı.

    BABASIYLA TARTIŞTI, SONU KÖTÜ BİTTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T. gözaltına alınırken, Rimon T. ambulansla götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Rimon T.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

    Hatay da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü #1

    Hatay da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü #2

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