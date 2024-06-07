Hatay'da 198 kişiye mezar olan Atilla Eren Apartmanı soruşturmasında tutuklama kararı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Hatay’daki Atilla Eren Apartmanı’na ilişkin soruşturmada tutuklama kararı çıktı. 198 kişinin öldüğü binanın müteahhidi ile şantiye şefi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

AA

Asrın felaketi 50 binden fazla can aldı...

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden sonra sorumluların yargılanmasına devam ediliyor.

6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda sorumlular, tek tek hakim karşısına çıkıyor.

Soruşturmalar sürüyor

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

198 kişi hayatını kaybetti

Bu kapsamda, 198 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aşağı Ekinci Mahallesi'ndeki Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Burak G. ve şantiye şefi Buket G. gözaltına alındı.

Müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)