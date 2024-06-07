Hatay'da 198 kişiye mezar olan Atilla Eren Apartmanı soruşturmasında tutuklama kararı

Asrın felaketi 50 binden fazla can aldı...
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden sonra sorumluların yargılanmasına devam ediliyor.
6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda sorumlular, tek tek hakim karşısına çıkıyor.
Soruşturmalar sürüyor
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.
198 kişi hayatını kaybetti
Bu kapsamda, 198 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aşağı Ekinci Mahallesi'ndeki Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Burak G. ve şantiye şefi Buket G. gözaltına alındı.
Müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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