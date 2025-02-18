İHA

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Asrın felaketi olan depreme Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde yakalanan 25 yıllık arkadaş olan Derya Arslan ve Melek Arslan'ın, depremde evleri hasar alarak yıkıldı.

"25 YILLIK KANKAMLA ORTAK OLDUK"

Depremden sonra bir süre şehir dışında kalıp tekrardan Hatay’a dönen iki arkadaş, kahve içerken planladıkları iş yerini açarak kentin yöresel lezzetlerini insanların hizmetine sunarak hayallerine kavuşarak hayata tutundu.

25 yıllık arkadaşı ile birlikte ev yemekleri yapılan iş yeri açan Derya Arslan, şu sözleri kullandı:

Deprem zamanında çok kötü şeyler yaşadık. Şehrimiz ve evimiz yok oldu. En kötüsü burayı terk edip gitmek oldu. Hatay’ımıza olan sevgimizden dolayı şehre gelip buraya iş yeri açtık. Memleketimizi bırakıp gidemedik ve burayı hizmete açtık.



Hatay’ımıza özgü ev yemeklerimiz ve kahvaltılarımızla hizmet vermeye başladık. Biz 25 yıllık ve gençlerin tabiriyle kanka dediğim arkadaşımla, evde oturmaktan sıkıldık ve bir şeyler üretmeye karar verdik.



Aile bütçesine destek ve bir şeyler yapma adına düşünürken en güzel yaptığımız yemek yapmaya başladık. Elimizdeki imkanları birleştirerek böyle şirin bir iş yeri açtık. İnşallah hayırlısı olur.

"İKİMİZİN DE HAYALİYDİ"

Kenttin yöresel yemeklerini yaptıkları iş yerini açarak hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Melek Arslan, şöyle konuştu: