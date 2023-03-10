Hatay'da görev yapan 2 bin 700 asker komando marşıyla kentten ayrıldı Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama- kurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, kentte asayiş görevlerini tamamlamalarının ardından komando marşı söylediler.

Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Yaşanan yıkıcı depremler ardından binlerce vatandaş evsiz kaldı.

Çadır ve konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşların yaralarını Mehmetçik sarıyor.

Her türlü görevi üstlenen Mehmetçik sahada çalışmaya devam ediyor.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti.

Asayişi sağladılar

Burada arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı.

Slogan attılar

Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.

Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti.