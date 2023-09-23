İHA
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilin arasında Hatay da bulunuyordu.
Hatay ve ilçeleri depremden büyük hasar aldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımına ise halen devam ediliyor.
Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımını hızlandırmak için dinamitle patlatma yöntemi kullanılmaya başlamıştı.
Hatay’da dinamitle aynı anda patlatılan 3 bina yerle bir oldu
Ekiplerin işini hızlandıran yöntemle Ekinci Mahallesi’nde 3 bina aynı anda patlatıldı.
Yıkım sorunsuz olarak tamamlandı.
3 binanın yerle bir olma anı kamerada
Aynı anda dinamitle patlatılarak kontrollü olarak yıkılan 3 binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)