Hatay’da 3 bina dinamitle aynı anda patlatıldı Türkiye, 6 Şubat'ta yaşadığı Kahramanmaraş merkezli depremin izlerini silmeye devam ediyor.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilin arasında Hatay da bulunuyordu.

Hatay ve ilçeleri depremden büyük hasar aldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımına ise halen devam ediliyor.

Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımını hızlandırmak için dinamitle patlatma yöntemi kullanılmaya başlamıştı.

Hatay’da dinamitle aynı anda patlatılan 3 bina yerle bir oldu

Ekiplerin işini hızlandıran yöntemle Ekinci Mahallesi’nde 3 bina aynı anda patlatıldı.

Yıkım sorunsuz olarak tamamlandı.

3 binanın yerle bir olma anı kamerada

Aynı anda dinamitle patlatılarak kontrollü olarak yıkılan 3 binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)