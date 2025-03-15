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İHA

Hatay'ın Kumlu ilçesinde esnaflık yapan Zekeriya Kılıç'ın marketine gelen bir kişi, veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen hayırseverin talebi üzerine veresiye defterindeki yaklaşık 30 ailenin borcunu hesaplayan Kılıç, ödemeyi gizemli hayırseverden aldı.

TOPLAM 30 AİLENİN BORCUNU ÖDEDİ

Esnaf Kılıç, 30 ailenin borçların ödendiğini vatandaşları arayarak ve sosyal medya üzerinden duyurdu.

Dükkanındaki veresiye defterindeki borçların hayırsever tarafından ödendiğini ifade eden Zekeriya Kılıç şunları söyledi:

Dükkanda otururken hayırseverin biri geldi. Veresiye defterinde ne kadar borç varsa topla ve onları ödeyeceğim dedi. Borçları topladık ve ödedi. Hayır yaptı ve gizli kalmasını istedi. Hayırsever toplam 30 ailenin borcunu ödedi.

"BU DURUMDAN MEMNUN OLDUK"

Hayırseverin borcunu ödediği için mutlu olduğunu söyleyen Leman Özdinç şöyle konuştu: