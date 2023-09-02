İHA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından kentleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında ise Hatay geldi.

En büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da kentin eski günlerine dönmesi için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlar araziye dönen işlek caddeleri tanıyamaz hale geldi.

Kentte yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı 79 bin 150 binadan 46 bin 600’ünün enkazı kaldırıldı.

Yüzde 68 enkaz kaldırıldı

Asrın felaketinden bu yana enkazın yüzde 68’inin kaldırıldığı Hatay’da, yıl sonuna kadar enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

"Şehri tanıyamaz olduk"

Depremzede vatandaş Kemal Karaoğlan, araziye dönen kenti tanımakta güçlük çektiğini ifade ederek, şöyle dedi:

Enkazlar kaldırılıyor ama maalesef şehri tanıyamaz olduk. Cadde ve sokaklar çok karışık. Burası memleketimiz Antakya’nın gözde yeri; Vali göbeği ve Kanatlı Mahallesi.



Arkada gördüğünüz alan AVM ve arkası çarşımız oluyordu. Maalesef çarşımız yerle bir oldu, şuan tanınamaz halde.