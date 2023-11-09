Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre Hatay'da şiddetli bir deprem yaşandı.
Deprem çevre illerden de hissedildi
Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan depremin büyüklüğü 4.8 olarak duyuruldu.
Saat 05.32'de meydana gelen depremin derinliği ise 8.28 km olarak açıklandı.
Deprem, Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.
Sarsıntı sebebiyle bölgede yaşayan insanlar panikle evlerinden dışarıya çıktı.
Deprem sonrası herhangi olumsuz bir durum bildirilmedi.
“Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına devam etmektedir”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığıpaylaşımda şöyle dedi:
“Hatay İli Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”
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