Hatay'da 6 yaşındaki çocuğun eline içki ve sigara verip o anları kaydettiler

Hatay'da 6 yaşındaki çocuğun eline içki ve sigara verip o anları kaydettiler

Hatay'da, parkta oynadığı sırada yanına gelen 3 şahıs tarafından eline içki ve sigara verilen, videosu çekilerek sosyal medyaya atılan çocuğun, annesi şikayetçi oldu.

Hatay'da merkez ilçe Kırıkhan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Ö.Ş., Sanayi Parkı'nda oyun oynadığı sırada yanına H.T. (15), S.İ. (15) ve N.İ. (17) isimli 3 şahıs yaklaştı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ELİNE İÇKİ VE SİGARA TUTUŞTURDULAR

Şahıslar, küçük çocuğun eline içki ve sigara tutuşturarak o anları kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra sosyal medyada videoyu gören anne N.Ş., şahıslardan şikayetçi oldu.

Polis tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve yakalanan 3 şüpheli genç, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.