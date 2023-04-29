Hatay'da 79 mahallede bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürecek

Asrın felaketi olarka adlandırılan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yol açtığı büyük yıkımın izlerini silmek için çalışmalar yoğun bir çabayla devam ediyor.
Hatay'da 79 mahallede enkaz kaldırma ve yıkım çalışması
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 27 Nisan'da Defne'deki Orhanlı, Harbiye, Dursunlu, Sümerler, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Balıklıdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Turunçlu, Akdeniz, Subaşı, Çekmece, Aşağı Okçular, Yeniçağ, Samankaya, Güneysöğüt, Armutlu ile Antakya'daki Şehrizan Ürgen, Kuruyer, Narlıca, Aydınlıkevler, Maşuklu, Açıkdere, Akcurun, Gökçegöz, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulucami, Haraparası, Meydan, Şehitler, Yeni Cami, Habibi Neccar, Küçükdalyan, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Kocaabdi, Kuyulu, Şirince, Havuzlar, Karaalibölüğü, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Emek, Cebrail, Esenlik, Akevler, Süleyman Şah, Ürgen Paşa, General Şükrü, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Esentepe, Odabaşı, Kuzeytepe, Saraykent, Akasya, Ekinci, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Dikmece, Karaali, Üçgedik, Alazi, Akhisar, Tahtaköprü, Serinyol, Ovakent, Güzelburç, Üzümdalı, Bağrıyanık, Demirköprü, Melekli ile mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.
Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.