Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkıldığı anlar kamerada Antakya'da iş makinasının müdahalesiyle 2 ağır hasarlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkılma anları kameralara yansıdı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Enkaz kentte bir yandan afet konutlarının yapımı devam ederken diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımları aralıksız sürüyor.

Ağır hasarlı binalar yıkıldı

Antakya ilçesinde 2 ağır hasarlı olan 9 katlı bina, iş makinesinin darbeleri sonucu yıkıldı.

Binaların yıkımı esnasında ve sonrasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Binaların yıkım anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)