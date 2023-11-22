İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti.
Kırıkhan ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor.
Kırıkhan ilçesi Cumhuriyetin Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı Merkez Ulucami de ekipler tarafında iş makinesiyle yıkıldı.
Caminin çöktüğü anlar kamerada
Operatörün hasar verdiği cami, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.
Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım anı, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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