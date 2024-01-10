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Hatay'da aileyi zehirleyen balon balığı krizi: Yaşlı adam da taburcu oldu

Hatay'da aileyi zehirleyen balon balığı krizi: Yaşlı adam da taburcu oldu Balon balığı yedikten sonra fenalaşıp, Adana'da hastaneye kaldırılan 7 kişilik aileden yoğun bakımda tedavi gören Müfit Arslan da sağlığına kavuştu.