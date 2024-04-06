İHA

Hatay'da seçim süreci tamamlandı...

AK Partili Mehmet Öntürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Savaş'ı geride bıraktı

Başa baş giden seçimde Öntürk, 346 bin 060 oy alarak, 342 bin 699 oy toplayan CHP'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucunda itirazda bulundu.

CHP itirazda bulundu

CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP'li heyetin bugün Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı belirtildi.

Mazbatasını aldı

İtiraz tartışmaları sürerken, Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Partililerle buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata töreninde partililerle buluştu.

"Hatay'ı ayağa kaldıracağız"

Burada konuşan Öntürk, artık siyasetin bittiğini, millete hizmet zamanının geldiğini söyledi.

Öntürk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bugün 1 milyon 700 bin nüfusuyla Hatay'ımız kazandı. Biz de birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Oy vermeyen kardeşlerim de var. Hatay'ı 1 milyon 700 bin nüfusuna eşit hizmet yapacağız. Atalarımız gibi bizim için de Hatay şahsi meselemiz olacak. Birazdan belediye çalışanlarımız ile bir toplantı yapacağım. Bu yıl sonunda binlerce konutu teslim edeceğiz. Önümüzdeki yılın 6'ncı ayında hiç kimse bu şehri tanıyamayacak inşallah.