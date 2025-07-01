Hatay'da alevlerin arasında kalan ekiplerin zor anları

Türkiye alevlerle mücadele ediyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz, birçok noktada yangınlara teslim.

Bu kapsamda sahada insanüstü bir mücadele var.

Hatay'da da alevlerle mücadele sürüyor.

HATAY'DA ALEVLERLE MÜCADELE

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangında 23'üncü saat geride kalırken ‘Yangın Savaşçıları' olarak nitelendiren ekipler, zorlu şartlarda mücadelelerini sürdürüyor.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Yangına müdahale esnasında alevler içerisinde kalan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin korku dolu anları ise kameraya yansıdı.

Görüntülerde, itfaiye personelinin "Allah'ım sen bize yardım et" sözleri ise zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi.