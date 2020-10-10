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Hatay'da alevlerin evine yaklaştığını gören kadın

Hatay'da alevlerin evine yaklaştığını gören kadın

Belen ilçesinde devam eden orman yangını bir siteye sıçradı. Alevlerin evine ulaştığını gören bir yaşlı kadın, evine doğru koşmaya çalışınca görevliler engel oldu.