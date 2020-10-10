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    Hatay'da alevlerin evine yaklaştığını gören kadın

    Belen ilçesinde devam eden orman yangını bir siteye sıçradı. Alevlerin evine ulaştığını gören bir yaşlı kadın, evine doğru koşmaya çalışınca görevliler engel oldu.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 14:51
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    Hatay'da alevlerin evine yaklaştığını gören kadın

    Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkisinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, halen kontrol altına alınamadı.

    Rüzgarın etkisiyle sürekli farklı noktalara sıçrayan alevler, son olarak bir siteye sıçradı.

    Hatay'da alevlerin evine yaklaştığını gören kadın VİDEO

    EVİNE KOŞMAYA ÇALIŞTI

    Site içerisinde bulunan birçok bina alev alırken, bir yaşlı kadın ve kocası alevlerin evlerine geldiğini fark edince evine koşmaya çalıştı.

    Hatay da alevlerin evine yaklaştığını gören kadın #1

    GÖREVLİLER ZOR TUTTU

    Demir bariyeri aşarak evine gitmeye çalışan yaşlı kadını görevliler güçlükle engelleri.

    Yaşlı kadın ve kocası uzun uğraşlar sonucu alandan uzaklaştırılırdı.

    Hatay da alevlerin evine yaklaştığını gören kadın #2

    "İNŞALLAH HERKES ZARARSIZ ATLATIR"

    Daha sonra yangının kendi evlerine sıçramadığını öğrenen yaşlı adam, "İnşallah herkes zararsız bir şekilde bu yangını atlatır" diyerek olay yerinden ayrıldı.

    Diğer yandan sitede alev alan daireler kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

    Hatay da alevlerin evine yaklaştığını gören kadın #3

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