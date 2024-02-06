Hatay'da asrın felaketinin yıl dönümünde anma: Depremzedeler Özgür Özel'i protesto etti Hatay'da deprem felaketini anma etkinliğine katılan mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Tarihler geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye kara bir sabaha uyandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, 11 ilimizi birden etkileyerek 50 binden fazla can aldı.

Depremden en çok etkilenen şehirlerimizin başında ise Hatay geldi.

Hataylı depremzedelerin sessiz yürüyüşü...

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etti, binlerce konut zarar gördü.

Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş, Sessiz Yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Önce Lüftü Savaş protesto edildi

Daha sonra ise Hataylıların protestoları anmaya damga vurdu.

Önce alanda CHP'nin yeniden belediye başkanı olarak aday gösterdiği için tepki çeken Lütfü Savaş protesto edildi.

Özgür Özel'e de tepki gösterildi

Hataylı depremzedeler, bu kez de depremler yaşandığı sırada koltukta olan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etti.

Alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel'i yuhalayan ve ıslık çalarak protesto eden yurttaşlar, "Lütfü istifa" sloganları attı.