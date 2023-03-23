Hatay'da babasından kalan 50 yıllık iş yeri enkaza dönüştü! Moloz yığınları arasında eşyalarını arıyor Büyük yıkımların yaşandığı kentte babadan kalan 50 yıllık dükkanın enkazından hatıralarını kurtarmak için elleriyle molozlar arasında mücadele veren adam, çıkardığı eşyalarıyla mutlu oluyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Ekiplerin enkaz kaldırma işlemleri sürerken vatandaşlar enkaz altında anılarını aramaya devam ediyor.

Depremde büyük oranda hasar alan Hatay'da birçok hikaye yarım kaldı.

3 katlı dükkan çöktü

Kentte babadan kalma 50 yıllık cam ve çerçeve dükkânını işleten Sıtkı Camcı'nın, iki büyük depremin ardından 3 katlı dükkanı da ağır hasar aldı.

Büyük depremlerin ardından 21 Şubat’ta merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde depremle ağır hasarlı olan 3 katlı dükkanı tamamen çöktü.

Molozlar arasında mücadele

Küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak çalışan 35 yaşındaki Camcı, günümüze kadar mesleğini devam ettirdi.

Yıkılan dükkanının enkazından babadan kalma ve işe yarayacak eşyaları arayan Sıtkı Camcı, elleriyle molozların arasından kurtarmak için mücadele veriyor.

Çıkardığı eşyalarla mutlu oldu

40 gündür kendi imkanlarıyla malzemelerini enkaz altından birer birer çıkaran Camcı, bir nebze de olsa kurtardıkları eşyalar için mutlu oluyor.

"Biz de kurtarabildiğimiz eşyaları kurtarıyoruz"

Babadan kalan ve depremde yerle bir olan 3 katlı dükkanın enkazında eşyalarını kurtarmaya çalışan Sıtkı Camcı şöyle dedi: