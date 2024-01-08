Emniyet güçleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi.
Operasyon Hatay’ın Antakya ilçesinde gerçekleştirildi.
17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası tespit edildi
Emniyet güçleri araştırmaları sonucunda, hakkında birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri M.Ö. isimli şahıs 2023 yılı Ocak ayından bu yana firari olduğu tespit edildi.
Eski boksör yakalandı
Geçtiğimiz cumartesi günü, eski boksör olan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik özel harekat görevlilerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
Operasyonda bahsi geçen suç örgütü elebaşı, saklandığı ikamette kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şahıs, Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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