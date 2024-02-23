Hatay'da başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Lütfen köpekler toplansın İşten dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralanırken başıboş köpeklere çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de sokak köpekleri...

Gencinden yaşlısına her vatandaş için tehlike saçan başıboş köpekler, her geçen gün dehşet saçmaya devam ediyor.

Sokak köpeklerinin saldırıları sonucu binlerce kişi hayatını kaybederken, vatandaşlar korkudan sokakta yürüyemez hale geldi.

Köpek saldırısına uğradı

Bu saldırılardan biri de Hatay'da yaşandı.

10 gün önce Samandağ ilçesinde Bedia Sural, işinden çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı.

Ayağa kalkamaz hale geldi

Ayağından yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu.

Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.

"Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın"

Ayağında oluşan iltihaplanma nedeniyle işine gidemediğini ifade eden Bedia Sural, “Ben işe giderken köpek saldırısına uğradım, 10 gün önce. Şu anda ayağım iltihaplandı. Şu an işime gidemiyorum, çok mağdur duruma düştüm. Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)