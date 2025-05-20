Hatay'ın Erzin ilçesinde bir öğretmen, öğrencisine hakaret etti.

Başörtülü ortaokul öğrencisi, Fen Bilgisi öğretmeninin hakaretine uğradı.

Öğretmen, arkadaşından kalem almak için arkasını dönen öğrencinin başörtüsünü aldı.

5'inci sınıf öğrencisi H.K., olayı şöyle anlattı:

"KARABAŞ DÖN ÖNÜNE"

"Fen dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek ‘karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söylemiştim."

BABA ŞİKAYETTE BULUNDU

Öğrenci, eve gittiğinde olayı babasına anlattı. Baba, öğretmen hakkında ilgili yerlere sözlü ve yazılı şikayette bulundu.

"ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ"

Kızım okul servisinden indi. Yanıma geldi ağlayarak. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum.



Bana dedi ki "ben kızınızdan özür diledim. Sizden de özür diliyorum" ama dedi "özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz'" dedi.



Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum.