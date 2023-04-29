Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışması 79 mahallede yapılıyor.

AA

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Depremlerden en fazla etkilenen il ise Hatay oldu.

79 mahallede çalışmalar sürüyor

Merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 79 mahallede görev alan ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Molozlar döküm alanlarına götürüldü

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürdü.