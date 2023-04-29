Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
AA

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Depremlerden en fazla etkilenen il ise Hatay oldu.

79 mahallede çalışmalar sürüyor

Merkez ve Defne ilçelerindeki 79 mahallede görev alan ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Molozlar döküm alanlarına götürüldü

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürdü.

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü