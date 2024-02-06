Hatay'da binlerce depremzede "Sessiz Yürüyüş" yaptı Hatay'da, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü anısına "Sessiz Yürüyüş" düzenlendi. Vatandaşlar, yaşanan deprem felaketini anmak ve kaybettikleri için bir araya geldi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin üzerinden tam 1 sene geçti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin yüreklerde açtığı yaralar ise hala taze..

Bu acı olayda yaklaşık 50 bin canımızı kaybettik.



Depremin yıl dönümü dolayısıyla binlerce depremzede, kaybettikleri anısına bir araya geldi.

Sokakları dolduran vatandaşlar meydanlarda toplanarak yaşamını yitirenler için dua etti.

Hatay'da "Sessiz Yürüyüş"

Hatay da 2 büyük depremden en büyük hasarla çıkan illerden biriydi.

Binlerce depremzede Antakya sokaklarında yol boyu "Sessiz Yürüyüş" düzenleyerek kaybedilen canları andı.

"Sesimi duyan var mı?"

Saat tam 04.17'de ise sokakları dolduran kalabalık tek bir ses olarak, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi.



Yürüyüş, en fazla yıkımın yaşandığı mahallelerden olan Mustafa Kemal Mahallesi'nde saygı duruşu ve yakılan ağıtlarla sona erdi.

Hayatını kaybedenler Kahramanmaraşta dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ta ise hayatını kaybeden deprem şehitleri Kapıçam Mezarlğı'nda yakınları tarafından yad edildi.

Saatler 04.17'yi gösterdiğinde binlerce acılı aileler mezarlıklarda hazır bulundu. Kimi depremzede Kur'an okudu, kimisi ise mezarlıklara uzanarak ağıtlar yaktı.

Sait Darak, "Deprem nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarımızı deprem saatinde burada ziyaret edip dualar ettik" dedi.

Ökkeş Ozanlar ise, "5 kişilik aile yakınımdı hayatını kaybettiler dayanma gücümüz kalmadı. 1 yıl çok çabuk geçti. Hepsine Allah rahmet eylesin, bizlere yardım eylesin. Allah hepsini peygamberimize komşu eylesin" diye konuştu.